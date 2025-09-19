29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خضر غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
19-09-2025
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة
القضاء
المختص صورة المدعو:
Advertisement
– خضر
مصطفى دياب
(مواليد عام 1973، لبناني)
الذي غادر منزل ذويه الكائن في الجناح شارع “العميد الخنسا” حوالى الساعة 18،00 من تاريخ 17-09-2025 لممارسة الرّياضة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
قصي غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
قصي غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
19/09/2025 20:04:24
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
القاصر حسين غادر ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
القاصر حسين غادر ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
19/09/2025 20:04:24
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
19/09/2025 20:04:24
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: محمود غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
بالصورة: محمود غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
19/09/2025 20:04:24
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
مصطفى دياب
القضاء ا
عميد ال
الخنسا
القضاء
لبنان
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
12:52 | 2025-09-19
19/09/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
12:34 | 2025-09-19
19/09/2025 12:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
Lebanon 24
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
12:15 | 2025-09-19
19/09/2025 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
Lebanon 24
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
12:12 | 2025-09-19
19/09/2025 12:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-09-19
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
12:52 | 2025-09-19
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
12:34 | 2025-09-19
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
12:15 | 2025-09-19
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
12:12 | 2025-09-19
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
12:04 | 2025-09-19
وزير الخارجية يلتقي غوتيريش في نيويورك
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24