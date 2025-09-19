خضر غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المدعو:– خضر (مواليد عام 1973، لبناني)الذي غادر منزل ذويه الكائن في الجناح شارع “العميد الخنسا” حوالى الساعة 18،00 من تاريخ 17-09-2025 لممارسة الرّياضة، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.