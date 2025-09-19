Advertisement

لبنان

خضر غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1419011-638938904955134104.jpg
Doc-P-1419011-638938904955134104.jpg photos 0
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المدعو:
– خضر مصطفى دياب (مواليد عام 1973، لبناني)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في الجناح شارع “العميد الخنسا” حوالى الساعة 18،00 من تاريخ 17-09-2025 لممارسة الرّياضة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
