لبنان
قبل حلول الشتاء.. بيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
19-09-2025
|
07:56
A-
A+
صدر عن
وزارة الطاقة
والمياه البيان الآتي:
"إستعداداً لموسم الشتاء، عمدت وزارة الطاقة والمياه الى تعزيل مجاري الأنهار الرئيسة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الوزارة أو الى تلزيمها لإجراء اللازم".
واشارت الى ان" المصبات النهرية ضمن الأملاك البحرية خارج نطاق مسؤوليات أو صلاحيات الوزارة. كما ان
نهر الغدير
تعود المسؤولية عنه بشكل إستثنائي لوزارة الاشغال لوقوعه في محيط حرم
مطار رفيق الحريري الدولي
.
واكدت انها "تعمل كي تكون على أتم الجهوزية لمواكبة أي مستجدات طارئة في فصل الشتاء".
لبنان
إقتصاد
مطار رفيق الحريري الدولي
رفيق الحريري الدولي
مطار رفيق الحريري
رفيق الحريري
وزارة الطاقة
نهر الغدير
رفيق الحري
مطار رفيق
