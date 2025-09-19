Advertisement

لبنان

"حزب الله" افتتح النصب التذكاري للقائد إبراهيم عقيل في شارع القائم - حي الأبيض

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:32
أقام "حزب الله"، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الكبير إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر"، مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد في شارع القائم في حي الأبيض بالقرب من مكان استشهاده، بمشاركة عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عائلة الشهيد وعوائل شهداء وجمع من الأهالي.
افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم النشيدين الوطني و"حزب الله"، بعدها، ألقى إمام مسجد القائم السيد علي الموسوي كلمة قال فيها "إننا نقف في هذه اللحظات واليوم المبارك بين يدي الأحياء عند ربهم يرزقون، قناعة وعلما وامتثالا لأمر الله عز وجل، فنحن لا نحسبهم من الأموات أبدا، ولا نقول عنهم أنهم أمواتا، بل هم جميعا أحياء عند ربهم يرزقون".
 
وأكد السيد الموسوي "أن المقاومة تعيش العزة والكرامة والإرادة، وأن السلاح الذي بيدها، محفوظ دائما بالعزم الراسخ والإرادة القوية لدى قيادة المقاومة المتمثلة بالأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، وكذلك بالعهد المحفوظ بسواعد المجاهدين إلى عامنا هذا وهو "إنا على العهد"، مشيرا إلى "أن الحاج عبد القادر قد ربى قادة ما زالوا إلى اليوم يحملون النهج نفسه، وهم سيستمرون وسيسهرون ويحرصون على أن يحقق سلاح المقاومة هدفه وغايته إن شاء الله بحماية هذا البلد ومجتمع المقاومة وبالنصر النهائي".

بعد ذلك، أزاح المشاركون الستار عن النصب التذكاري للقائد "الحاج عبد القادر"، ثم وضعوا إكليلا من الزهر أمامه، على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي .
