29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في السراي الحكومي.. جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
19-09-2025
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتراس
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها
نائب رئيس
الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن،
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد
الحجار
، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، الصناعة دجو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين .
Advertisement
كما يحضر
المدير العام
لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي
19/09/2025 20:04:59
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقررات جلسة مجلس الوزراء: جلسة اضافية يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة موضوع الموازنة
Lebanon 24
مقررات جلسة مجلس الوزراء: جلسة اضافية يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة موضوع الموازنة
19/09/2025 20:04:59
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
19/09/2025 20:04:59
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء ووصول رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس سلام
Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء ووصول رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس سلام
19/09/2025 20:04:59
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الشؤون الاجتماعية
المدير العام
مجلس الوزراء
نائب رئيس
الجمهوري
جمهورية
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
12:52 | 2025-09-19
19/09/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
12:34 | 2025-09-19
19/09/2025 12:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
Lebanon 24
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
12:15 | 2025-09-19
19/09/2025 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
Lebanon 24
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
12:12 | 2025-09-19
19/09/2025 12:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-09-19
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
12:52 | 2025-09-19
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
12:34 | 2025-09-19
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
12:15 | 2025-09-19
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
12:12 | 2025-09-19
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
12:04 | 2025-09-19
وزير الخارجية يلتقي غوتيريش في نيويورك
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24