لبنان

السفيرة الأميركية تتحدث عن فرصة تاريخية أمام لبنان.. هذا ما قالته

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:50
اعتبرت السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون أن "لدى الحكومة فرصة تاريخية لاستعادة سيادة لبنان".
ورأت أن "جهود الجيش لحصر السلاح جديرة بالثناء"، بحسب ما نقلت "العربية".
 
وقالت جونسون: "يجب أن تحتكر الدولة السلاح وتستمر الإصلاحات".
 
وأضافت: "نشارك الحكومة رؤيتها لتحقيق الوحدة والاستقرار والنمو".
 
 
 
 
