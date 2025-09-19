Advertisement

لبنان

عن إمكانية ترشحه للإنتخابات المقبلة.. هذا ما قاله أحد النواب

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:03
ردًّا على سؤال عمّا إذا كان سيترشّح للإنتخابات المقبلة، أجاب النائب بلال الحشيمي: "إن شاء الله و"خدمة الناس حلوة".
بلال الحشيمي

كاني

