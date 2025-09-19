Advertisement

لبنان

"الحركة اللبنانية الديمقراطية" اعلنت تضامنها مع مطالب العسكريين المتقاعدين

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1419047-638938955276373559.png
Doc-P-1419047-638938955276373559.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المكتب السياسي لـ"الحركة اللبنانية الديموقراطية" اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضورالاعضاء، واصدر بيانا، اعتبر فيه ان "الهدف من التفاوض على سحب سلاح المقاومة يجب ان يكون للمصلحة اللبنانية"، مشيرا الى ان "قرار سحبه كان يجب ان يتخذ عبر التفاهم والتشاور حول مشروع خطة دفاعية"، مذكرا ان "الحركة اللبنانية الديموقراطية، هي اول من طرح مشروع استراتيجية دفاعية ولكن للاسف لم يؤخذ به".
Advertisement

وقال: "الاسئلة التي تفرض نفسها اليوم في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هي، من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وإنسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة، ومن يضمن ألا تقوم مجددا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يترك الجنوب مكشوفا أمام أي عدوان، ومن يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات الجنوبية الا يتكرر ما عاشته في عقود من الاحتلال والاعتداءات، بغياب أي بديل ردعي حقيقي؟".

وشكر المكتب "قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي لا يريد الا مصلحة الجيش والشعب، كي لا يزج الجيش في اتون الخراب والمحافظة على المؤسسة العسكرية التي نجلها ونحترمها، وهو مشكور لانه رجل وطني وشجاع، وعمله الدؤوب لعدم انشقاق المؤسسة العسكرية، لان هناك من يتربص بالمؤسسة الوحيدة الباقية لهذا الوطن والتي تقف ضد الارهاب وأي اعتداء خارجي على الوطن".

ورأى انه "من دون المقاومة الشريفة الباسلة التي تكبدت الكثير من التضحيات لا يقوم الوطن والدولة والجيش ووحدته الوطنية، إلا باعتبارها رمزا للتضحيات إلى جانب الجيش الوطني على غرار ما حصل بالأمس القريب في معركة فجر الجرود عندما إختلطت دماء الجيش والمقاومة في خندق واحد ضد الجماعات التكفيرية التي أرادت شرا بلبنان الحبيب".

وعن الرئيس سعد الحريري قال: "للتاريخ، هو الذي حمل راية المناصفة والعيش المشترك، ونفتخر بأن يكون للبنان رئيسا مثله فهو من حمى المناصفة والعيش المشترك وساهم الى حد كبير بمنع الفتنة".

وعن رواتب العسكريين، اعلن تأييد الحركة "لما جاء في كلام العميد شامل روكز الذي يواكب صوت العسكريين المتقاعدين في معركتهم المحقة، مشددا على العيش الكريم للعسكريين وعائلات الشهداء، لانه واجب مقدس على الدولة وليس مجرد مطلب يمنن به من في السلطة".

وذكر المكتب السياسي بأن "الحركة اللبنانية الديمقراطية، كانت اعلنت سابقا، بعد دراسة معمقة حسب الاستراتيجية التي وضعتها، بأن اقترحت ان يكون راتب العسكري 1500 دولار اميركي والعمداء 4000 دولار ويطبق على جميع العسكريين والمتقاعدين".
مواضيع ذات صلة
روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية
lebanon 24
19/09/2025 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون يحاولون اقتحام السراي الحكومي
lebanon 24
19/09/2025 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المحاربون القدامى يخططون لتحركات لمطالبة بحقوق المتقاعدين
lebanon 24
19/09/2025 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": الإتصالات بين الحركة والدولة اللبنانية قائمة على أعلى المستويات وهناك تعاون وثيق
lebanon 24
19/09/2025 20:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

سعد الحريري

الإسرائيلية

الرئيس سعد

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:34 | 2025-09-19
12:15 | 2025-09-19
12:12 | 2025-09-19
12:04 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24