"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني

التقى والتجارة الدكتور عامر البساط رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين والعراق.في بداية الاجتماع، أعرب الوزير البساط عن "امتنان لبنان العميق لمواقف الثابتة إلى جانبه في أحلك الظروف والأزمات التي مر بها"، شاكرا العراق "على الدعم المستمر الذي يعكس التزاما راسخا تجاه لبنان وشعبه مهما كانت التحديات".وخلال المحادثات، بحث الجانبان عددا من الأساسية، أبرزها:1.تفعيل اتفاقية الحرة بين لبنان والعراق الموقع عام 2002 والذي لم يفعَّل بعد، لما له من أهمية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.2.تأمين وصول الهبة من القمح وآليات تسليمها إلى لبنان، مع التشديد على أهمية الإسراع في إيصالها بانسيابية وسهولة.3. استكمال العمل على برنامج مقابل السلع والخدمات عبر آلية عملية للتسديد،4. تسهيل إقامة رجال الأعمال اللبنانيين في العراق ومنحهم تأشيرات دخول متعددة، بما يتيح تطوير الاستثمارات وتوسيع الشراكات بين البلدين.وقد أبدى رئيس الوزراء العراقي اهتماما كبيرا بهذه الملفات، وأعطى توجيهاته لتسريع تنفيذها وتذليل أي عقبات، مؤكدا "حرص العراق على مواصلة دعمه للبنان وتعميق الشراكة الثنائية على المستويات كافة".