Advertisement

لبنان

مطر: من موبقات "الحقبة السوداء" الى الحضن العربي

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1419049-638938956640591620.jpg
Doc-P-1419049-638938956640591620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ايهاب مطر، عبر حسابه على منصة "اكس": 
 
"نجح العهد الجديد في تخليص ديبلوماسيتنا من موبقات "الحقبة السوداء" وأعادنا الى الحضن العربي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
lebanon 24
19/09/2025 20:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية للحدث: لبنان مهدد بـ"اللائحة السوداء" وضغط اقتصادي بسبب سلاح حزب الله
lebanon 24
19/09/2025 20:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لبنان لم ولن يتخلى يوما عن حضنه العربي
lebanon 24
19/09/2025 20:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
lebanon 24
19/09/2025 20:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24

العهد الجديد

العهد ال

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:34 | 2025-09-19
12:15 | 2025-09-19
12:12 | 2025-09-19
12:04 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24