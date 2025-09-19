Advertisement

لبنان

إلى سالكي جسر الدورة.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:45
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة مـا يلــي:
ستقوم إحدى الجمعيّات بأشغال على جانبي جسر الدورة- المسلك الشّرقي اعتبارًا من السّاعة 06،00 من تاريخ 20-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. ومن السّاعة 08،00 من تاريخ 21-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00.

علمًا أنه سيتمّ منع مرور السيّر على مسرب واحدٍ من الطريق.

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
شعبة العلاقات

الدورة

العلم

العلا

