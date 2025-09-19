Advertisement

لبنان

نصار استقبل السفيرة جونسون مودعة

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:06
 استقبل وزير العدل عادل نصار، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان".
وأعرب عن تقديره العميق للدعم الذي قدمته خلال أصعب المراحل التي مرت بها البلاد،منوها برصانتها الدبلوماسية والشجاعة والمسؤولية التي اتسم بها أداؤها طيلة فترة مهامها. 
