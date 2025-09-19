Advertisement

لبنان

وفد إعلامي زار عدوان: دعوة لإقرار قانون الإعلام وضمان الحريات

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:09
زار وفد مشترك من "نادي الصحافة" وجمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، رئيسلجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان،الذي وضع الوفد في أجواء النقاش حولة قانون الاعلام داخل اللجنة.
وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في صدور قانون الإعلام الجديد بعد طول انتظار. 

وخلال اللقاء، شدد المجتمعون، وفق بيان، على "أهمية الحفاظ على مسلمات أساسية في مشروع القانون، أبرزها ضمان الحريات الإعلامية ومنع التوقيف الاحتياطي للإعلاميين، إضافة إلى تشكيل هيئة إشراف على قطاع الإعلام بما يضمن مصلحة القطاع وتطوره". 

كما نوه الوفد ب"الجهود التي تبذلها اللجنة ورئيسها على خط إقرار القانون"، موجها دعوة إلى المجلس النيابي للإسراع في إقرار القانون بما يواكب تطور الوضع الإعلامي ويحصن دوره في الحياة الديومقراطية.
