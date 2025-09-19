وفد إعلامي زار عدوان: دعوة لإقرار قانون الإعلام وضمان الحريات

Advertisement

زار وفد مشترك من " " وجمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، رئيسلجنة الإدارة والعدل ،الذي وضع الوفد في أجواء حولة قانون الاعلام داخل اللجنة.وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في صدور بعد طول انتظار.وخلال اللقاء، شدد المجتمعون، وفق بيان، على "أهمية الحفاظ على مسلمات أساسية في مشروع القانون، أبرزها ضمان الحريات الإعلامية ومنع التوقيف الاحتياطي للإعلاميين، إضافة إلى تشكيل هيئة إشراف على قطاع الإعلام بما يضمن مصلحة القطاع وتطوره".كما نوه الوفد ب"الجهود التي تبذلها اللجنة ورئيسها على خط إقرار القانون"، موجها دعوة إلى المجلس النيابي للإسراع في إقرار القانون بما يواكب تطور الوضع الإعلامي ويحصن دوره في الحياة الديومقراطية.