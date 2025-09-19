الحجار استقبل السفيرة الأميركية مودعة

Advertisement

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، السفيرة الأميركية في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في .وشكل اللقاء مناسبة لعرض آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولتأكيد أهمية استمرار التعاون بين الجانبين، والدعم المقدم من إلى الأجهزة التابعة للوزارة، لا سيما .كما التقى مدير في لبنان جان برتران موت، وتم البحث في المشاريع المشتركة وسبل تعزيز الشراكة في مجالات دعم التنمية المحلية.