لبنان

الحجار استقبل السفيرة الأميركية مودعة

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:13
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان
وشكل اللقاء مناسبة لعرض آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولتأكيد أهمية استمرار التعاون بين الجانبين، والدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى الأجهزة التابعة للوزارة، لا سيما قوى الأمن الداخلي.

كما التقى وزير الخارجية مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان برتران موت، وتم البحث في المشاريع المشتركة وسبل تعزيز الشراكة في مجالات دعم التنمية المحلية.
