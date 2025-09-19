Advertisement

لبنان

عملية نوعة في شمال لبنان.. توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1419075-638938990583788643.jpg
Doc-P-1419075-638938990583788643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت مفرزة استقصاء الشمال عملية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة تمكّنت خلالها من توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة الكابلات المدعو "ب.ج" في منطقة وادي النحلة شمال لبنان، بعد المناشدات المتكرّرة من شركة كهرباء لبنان للقوى الأمنية بضرورة وضع حدّ لسرقات الكابلات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وتبيّن أنّ الموقوف متورّط في العديد من عمليات السرقة كان آخرها في منطقة إهدن، فيما تواصل القوى الأمنية عملها لتوقيف باقي أفراد العصابة.
مواضيع ذات صلة
الرأس المدبّر لعصابة دعارة في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
19/09/2025 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. توقيف الرأس المدبر في عمليات سرقة كابلات "أوجيرو"
lebanon 24
19/09/2025 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين محكم يوقع عصابة سرقة.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
19/09/2025 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية في البقاع.. من أوقف الجيش هناك؟
lebanon 24
19/09/2025 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

شمال لبنان

وادي النحل

اللبنانية

لبنان 24

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:34 | 2025-09-19
12:15 | 2025-09-19
12:12 | 2025-09-19
12:04 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24