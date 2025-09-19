عملية نوعة في شمال لبنان.. توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة

Advertisement

نفّذت مفرزة استقصاء عملية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة تمكّنت خلالها من توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة الكابلات المدعو "ب.ج" في منطقة وادي النحلة ، بعد المناشدات المتكرّرة من للقوى الأمنية بضرورة وضع حدّ لسرقات الكابلات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وتبيّن أنّ الموقوف متورّط في العديد من عمليات السرقة كان آخرها في منطقة ، فيما تواصل القوى الأمنية عملها لتوقيف باقي أفراد العصابة.