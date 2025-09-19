29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها.. قاسم: المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير
Lebanon 24
19-09-2025
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم،"ان المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير، وقال :
إسرائيل
كيان توسعي احتلالي بدعم أميركي ووصل إلى ذروة الإجرام".
Advertisement
قاسم وفي الإحتفال الذي أقامه الحزب، في الذكرى السنوية للقائد الجهادي الشهيد إبراهيم عقيل والشهداء من قادة الرضوان والمدنيين في الضاحية الجنوبية لفت الى "ان هناك مشروع اسرائيل الكبرى والمشلكة لن تحل بالطرق المعتمدة"، معتبرا ان "ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها لأن كل شيء انكشف وأصبح واضحا، ان الاستهداف أصبح للمقاومة والأنظمة والشعوب وكل عائق جغرافي وسياسي أمام إسرائيل الكبرى، والهدف اصبح فلسطين،
لبنان
، الأردن، مصر،
سوريا
والعراق والسعودية واليمن وإيران".
ودعا قاسم
المملكة العربية السعودية
الى "فتح صفحة جديدة مع
المقاومة
عبر حوار يعالج الاشكالات ويجيب على المخاوف وحوار مبني على إن اسرائيل هي العدو وليست المقاومة، حوار يجنب الخلافات التي مرت في الماضي على الاقل في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد "ان سلاح المقاومة وجهته العدو
الإسرائيلي
وليس لبنان ولا
السعودية
ولا أي مكان أو أي جهة في العالم،"، معتبرا ان "الضغط على المقاومة هو ربح صاف لاسرائيل".
مواضيع ذات صلة
الشيخ قاسم: ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها لأن كل شيء انكشف وأصبح واضحاً
Lebanon 24
الشيخ قاسم: ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها لأن كل شيء انكشف وأصبح واضحاً
19/09/2025 20:06:56
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قاسم: المنطقة أمام منعطف سياسي استثنائي خطير وإسرائيل كيان توسعي يريد التحكم بها
Lebanon 24
الشيخ قاسم: المنطقة أمام منعطف سياسي استثنائي خطير وإسرائيل كيان توسعي يريد التحكم بها
19/09/2025 20:06:56
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير دولة قطر: نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير
Lebanon 24
أمير دولة قطر: نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير
19/09/2025 20:06:56
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
19/09/2025 20:06:56
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الأمين العام
الإسرائيلي
حزب الله
المقاومة
السعودية
إسرائيل
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
12:52 | 2025-09-19
19/09/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
12:34 | 2025-09-19
19/09/2025 12:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
Lebanon 24
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
12:15 | 2025-09-19
19/09/2025 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
Lebanon 24
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
12:12 | 2025-09-19
19/09/2025 12:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-09-19
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
12:52 | 2025-09-19
وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة
12:34 | 2025-09-19
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
12:15 | 2025-09-19
شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات
12:12 | 2025-09-19
جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها
12:04 | 2025-09-19
وزير الخارجية التقى غوتيريش.. وهذا ما قاله عن "اعتداءات إسرائيل" على لبنان
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24