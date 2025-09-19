ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها.. قاسم: المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير

Advertisement

قال لـ" " الشيخ نعيم قاسم،"ان المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير، وقال : كيان توسعي احتلالي بدعم أميركي ووصل إلى ذروة الإجرام".قاسم وفي الإحتفال الذي أقامه الحزب، في الذكرى السنوية للقائد الجهادي الشهيد إبراهيم عقيل والشهداء من قادة الرضوان والمدنيين في الضاحية الجنوبية لفت الى "ان هناك مشروع اسرائيل الكبرى والمشلكة لن تحل بالطرق المعتمدة"، معتبرا ان "ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها لأن كل شيء انكشف وأصبح واضحا، ان الاستهداف أصبح للمقاومة والأنظمة والشعوب وكل عائق جغرافي وسياسي أمام إسرائيل الكبرى، والهدف اصبح فلسطين، ، الأردن، مصر، والعراق والسعودية واليمن وإيران".ودعا قاسم الى "فتح صفحة جديدة مع عبر حوار يعالج الاشكالات ويجيب على المخاوف وحوار مبني على إن اسرائيل هي العدو وليست المقاومة، حوار يجنب الخلافات التي مرت في الماضي على الاقل في هذه المرحلة الاستثنائية.وأكد "ان سلاح المقاومة وجهته العدو وليس لبنان ولا ولا أي مكان أو أي جهة في العالم،"، معتبرا ان "الضغط على المقاومة هو ربح صاف لاسرائيل".