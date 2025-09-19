Advertisement

لبنان

ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها.. قاسم: المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:44
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم،"ان المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير، وقال :إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أميركي ووصل إلى ذروة الإجرام".
قاسم وفي الإحتفال الذي أقامه الحزب، في الذكرى السنوية للقائد الجهادي الشهيد إبراهيم عقيل والشهداء من قادة الرضوان والمدنيين في الضاحية الجنوبية لفت الى "ان هناك مشروع اسرائيل الكبرى والمشلكة لن تحل بالطرق المعتمدة"، معتبرا ان "ما قبل ضربة قطر يختلف عما بعدها لأن كل شيء انكشف وأصبح واضحا، ان الاستهداف أصبح للمقاومة والأنظمة والشعوب وكل عائق جغرافي وسياسي أمام إسرائيل الكبرى، والهدف اصبح فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، سوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران".
ودعا قاسم المملكة العربية السعودية الى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة عبر حوار يعالج الاشكالات ويجيب على المخاوف وحوار مبني على إن اسرائيل هي العدو وليست المقاومة، حوار يجنب الخلافات التي مرت في الماضي على الاقل في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد "ان سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان أو أي جهة في العالم،"، معتبرا ان "الضغط على المقاومة هو ربح صاف لاسرائيل".
