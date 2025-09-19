قطع اوتوستراد البداوي.. اليكم الاسباب

Advertisement

قطع عدد من الاشخاص أوتوستراد البداوي في هذه الأثناء، وذلك على خلفية اختفاء جمال منذ أكثر من سبعة أيام من دون معرفة مصيره حتى الآن، بحسب ما افادت مندوبة " ".ويشهد المكان زحمة سير خانقة.