لبنان

قطع اوتوستراد البداوي.. اليكم الاسباب

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:48
قطع عدد من الاشخاص أوتوستراد البداوي في هذه الأثناء، وذلك على خلفية اختفاء الشاب إبراهيم جمال منذ أكثر من سبعة أيام من دون معرفة مصيره حتى الآن، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ويشهد المكان زحمة سير خانقة.
 
الشاب إبراهيم

لبنان 24

لبنان

أوتو

