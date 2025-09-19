Advertisement

لبنان

بعد توقيفها.. الإفراج عن مختارة الميناء

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1419103-638939015961270754.jpg
Doc-P-1419103-638939015961270754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه أُفرج اليوم عن مختارة الميناء هدى الكردي، بعد أن كانت قد أوقِفت على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة من قبل المدعي العام في الشمال.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إنماء طرابلس والميناء.. للإفراج عن المختارة هدى الكردي
lebanon 24
19/09/2025 20:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض مخاتير طرابلس توقيف مختارة الميناء.. والرافعي تتعهد بمتابعة القضية
lebanon 24
19/09/2025 20:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مختارة
lebanon 24
19/09/2025 20:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: الاعتراف بدولة فلسطين يصدر بعد الإفراج عن آخر رهينة وتنحية حماس عن السلطة
lebanon 24
19/09/2025 20:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المدعي العام

هدى الكردي

لبنان 24

الكردي

المينا

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:34 | 2025-09-19
12:15 | 2025-09-19
12:12 | 2025-09-19
12:04 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24