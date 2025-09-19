Advertisement

لبنان

عملية أمنية للجيش داخل مخيم شاتيلا.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
19-09-2025 | 11:10
Doc-P-1419110-638939025813131699.jfif
Doc-P-1419110-638939025813131699.jfif photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 19/9/2025، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية متواصلة خلال الأشهر الماضية، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات في مخيم شاتيلا عملية دهم نوعية لمستودع رئيسي تستخدمه إحدى العصابات لتخزين المواد المخدرة، ومنشأة مخصصة لترويج هذه المواد على نطاق واسع في مناطق مختلفة، واشتبكت مع مطلوبين ما أدّى إلى إصابة عدد منهم، وأوقفت 55 شخصاً، بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

وتُعد هذه العملية خطوة حاسمة في سياق الحملة المستمرة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المتورطين في ترويجها، والحد من خطرها على المجتمع.
 
 
وكان "لبنان24" ذكر في تقرير سابق له أن مصادر أمنية توقفت عند الاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر بين تجار مخدرات في أماكن مُختلفة لاسيما في المخيمات القريبة من بيروت، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يزيدُ القوى الأمنية والجيش اندفاعاً لتكثيف العمليات التي تستهدف تلك المجموعات.


وتلفت المصادر، وفق التقرير، إلى أنّ الجهود المكثفة لمعالجة ظاهرة "التجار" الموزعين في مناطق مختلفة، تعتبرُ ضرورية ليس فقط لإحباط توسع انتشار المخدرات، بل أيضاً لحفظ الأمن في نقاطٍ تُعتبر مركزية وقريبة من بيروت، وتابعت: "إن مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة يقعان عند مدخل العاصمة، وأي اشتباك هناك يشكل تهديداً لأمنها لاسيما الطريق الأساسية المؤدية إليها.. لهذا، فإن الحل الحاسم هو الأساس".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
