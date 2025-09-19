عملية أمنية للجيش داخل مخيم شاتيلا.. شاهدوا الصور

صدر عن ، البيان الآتي:

بتاريخ 19/9/2025، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية متواصلة خلال الأشهر الماضية، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مجموعة من في مخيم شاتيلا عملية دهم نوعية لمستودع رئيسي تستخدمه إحدى العصابات لتخزين المواد المخدرة، ومنشأة مخصصة لترويج هذه المواد على نطاق واسع في مناطق مختلفة، واشتبكت مع مطلوبين ما أدّى إلى إصابة عدد منهم، وأوقفت 55 شخصاً، بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.



وتُعد هذه العملية خطوة حاسمة في سياق الحملة المستمرة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المتورطين في ترويجها، والحد من خطرها على المجتمع.