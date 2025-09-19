مخاتير العاقورة: كل الإخبارات بحق المختار بولس ياغي زائفة ولا أساس لها من الصحة

صدر عن مخاتير العاقورة بيان جاء فيه:

"ضجت في بلدة العاقورة ببيانات صادرة عن أبناء بلدة العاقورة المقيمين في الاغتراب وصور عن إخبارات مقدمة الى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والبلديات أحمد والى التمييزية، مفادها ان المختار بولس شاكر ياغي يعمد الى بيع مشاعات العاقورة وتحويلها الى أملاك خاصة".



أضاف البيان: "نحن مخاتير العاقورة حكمت الهاشم وطلال أبو يونس وبولس ياغي نحافظ على مشاعات العاقورة وعلى الأملاك الخاصة وننفي هذه الإخبارات جملة وتفصيلًا كونها إخبارات ملفقة لا أساس واقعي لها كما نؤكد بأن الأراضي الواقعة في محلة عفصة اسكندر ومقيل البربريس والتي تمّ اتهام المختار بولس ياغي ببيعها، فقد ثبت بالأحكام القضائية أن هاتين المحلتين هما ملك خاص وليس من ضمن الأملاك المشاعية وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها العامة الاستئنافية في والنيابة العامة المالية غرفة الرئيسة دورا الخازن والتي كلّفت بدورها خبراء للاطلاع على الأحكام القضائية وصك المصالحة حيث تمّ التأكيد بموجب هذه الخبرة بأن هاتين المحلتين هما أملاك خاصة وليسا ضمن الأملاك المشاعية".