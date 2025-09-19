جشي زار الشهابية ومستشفى تبنين بعد اعتداءات الأمس: نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها

تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي، بلدة الشهابية الجنوبية، وزار الحي الذي أغار عليه الطيران مساء أمس، وسوّاه بالأرض في اعتداء موصوف على سيادة والقرارات الدولية، حيث التقى برئيس بلدية الشهابية محمد قانصو وأهالي البلدة، مطمئناً على أحوالهم ومعبراً عن استمرار في الوقوف إلى جانبهم.

وقال: "طبيعة العدو الإجرام، لكن هذا التمادي من العدو وهذه الاعتداءات المتكررة ما كانت لتحصل لولا الغطاء الأميركي؛ فالطائرات التي تقصف لبنان أميركية والقنابل أميركية، ورغم ذلك يأتي الأميركي بمظهر الوسيط المخادع".





وطالب " بتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين وأرزاقهم، وألا تراهن في خياراتها فقط على ما يسمى بالدبلوماسية والعلاقات التي لم تعطِ أي نتيجة، بل أن توسّع من هذه الخيارات وتتخذ قرارات وطنية جامعة تكون كفيلة بحماية البلد وردع العدو".





وتابع: "إذا كان العدو يراهن على أن يضعف شعبنا من خلال هذه الاعتداءات، فشعبنا متمسّك أكثر من أي وقت مضى بالمقاومة لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة. أما كل ما يُسمّى مظلة دولية أو علاقات دولية ودبلوماسية فلم تُعطِ أي نتيجة حتى الآن، بعد مضي عشرة أشهر على قرار وقف إطلاق النار".