شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات

أكد وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، خلال فعاليات "من الأحلام إلى المهن: مستقبل في " الذي أقيم في مدينة الرقمية، أن "لبنان أمام لحظة مفصلية يتحول فيها من فكرة إلى خيار وطني واضح"، مشددا على أن "الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تقنية، بل أداة حيوية لتحفيز الابتكار، وإعادة بناء الاقتصاد، وتوسيع فرص العمل".

Advertisement



وفي كلمة له، قال شحادة: "في العالم، الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل كل قطاع من قطاعات الحياة والعمل. ولبنان، رغم التحديات، يختار أن يبني، ويبدع، ويتقدم".





وأكد أن "هذا التحول لا يقتصر على العاصمة، بل يمتد إلى كل قرية وبلدة، حيث الصفوف المدرسية تبدأ بتدريس الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة تعيد تصور القطاعات، والوزارات تتحول رقميا، والمزارعون والأطباء والفنانون يستخدمون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية".





كذلك، شدد شحادة على أن "العالم يشهد تغيرات كبيرة في سوق العمل، إذ أن 40% من الوظائف أصبحت تتأثر بالذكاء الاصطناعي"، وقال: "بحلول عام 2030، ستظهر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة التي لم يعرفها العالم من قبل".





أضاف: "لبنان لا ينتظر التغيير، بل يصنعه، وشبابه المبدع والمتصل عالميا هو ما يحتاج إليه هذا العصر".





أيضاً، الجامعات بـ"تعميم ثقافة الذكاء الاصطناعي، والشركات إلى الاستثمار في المواهب المحلية، والسياسات العامة إلى بناء قوانين وبنى تحتية تحمي وتدعم وتسهل الابتكار".