لبنان

شحادة من مدينة بيروت الرقمية: لبنان يختار البناء والإبداع رغم التحديات

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:15
أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، خلال فعاليات "من الأحلام إلى المهن: مستقبل لبنان في الذكاء الاصطناعي" الذي أقيم في مدينة بيروت الرقمية، أن "لبنان أمام لحظة مفصلية يتحول فيها المستقبل من فكرة إلى خيار وطني واضح"، مشددا على أن "الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تقنية، بل أداة حيوية لتحفيز الابتكار، وإعادة بناء الاقتصاد، وتوسيع فرص العمل".
وفي كلمة له، قال شحادة: "في العالم، الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل كل قطاع من قطاعات الحياة والعمل. ولبنان، رغم التحديات، يختار أن يبني، ويبدع، ويتقدم".


وأكد أن "هذا التحول لا يقتصر على العاصمة، بل يمتد إلى كل قرية وبلدة، حيث الصفوف المدرسية تبدأ بتدريس الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة تعيد تصور القطاعات، والوزارات تتحول رقميا، والمزارعون والأطباء والفنانون يستخدمون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية".
 

كذلك، شدد شحادة على أن "العالم يشهد تغيرات كبيرة في سوق العمل، إذ أن 40% من الوظائف أصبحت تتأثر بالذكاء الاصطناعي"، وقال: "بحلول عام 2030، ستظهر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة التي لم يعرفها العالم من قبل".


أضاف: "لبنان لا ينتظر التغيير، بل يصنعه، وشبابه المبدع والمتصل عالميا هو ما يحتاج إليه هذا العصر".


أيضاً، طالب شحادة الجامعات بـ"تعميم ثقافة الذكاء الاصطناعي، والشركات إلى الاستثمار في المواهب المحلية، والسياسات العامة إلى بناء قوانين وبنى تحتية تحمي وتدعم وتسهل الابتكار".


ودعا شحادة الشباب اللبناني إلى "الإيمان بقدرتهم على صناعة مستقبلهم داخل لبنان، رغم التحديات"، وقال: "إن التحديات حقيقية، لكن كذلك هي الفرص. لتعيدوا بناء ما كُسر، وتبتكروا ما لم يكن موجودا. لبنان يحلم معكم، ويحلم بكم هنا، لا في الغربة. فقط حين تؤمنون، يصبح المستقبل حقيقيا، وفقط حين تبنون، ينهض لبنان، هذا المعرض هو إثبات أن لبنان يجرؤ على الحلم، وأننا معا قادرون على تحويل الأحلام إلى مسارات مهنية، وصناعات، ومستقبل مشترك مبني هنا، في الوطن".
