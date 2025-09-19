Advertisement

لبنان

الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:34
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان برتران موت، وتم البحث خلال اللقاء في المشاريع المشتركة وسبل تعزيز الشراكة في مجالات دعم التنمية المحلية.
