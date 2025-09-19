Advertisement

لبنان

وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1419148-638939082999551789.jpg
Doc-P-1419148-638939082999551789.jpg photos 0
قال وزير العدل عادل نصار إنَّ الدولة اللبنانية تواصلت مع السفير البلغاري في لبنان ياسين موتوف بالنسبة لتوقيف صاحب سفينة "Rhosus" الروسي إيغور غريتشوشكين الذي أوقفته السلطات البلغارية في مطار صوفيا في 5 أيلول الجاري، لاعتباره مالك السفينة التي أدخلت نيترات الأومنيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت عام 2020.
وفي سياق آخر، قال نصار إن "بيروت معنية بأي معتقل لبناني في السجون السورية"، وأضاف: "الرئيس السوري أحمد الشرع قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي حزب الله في سوريا".
 
 

كذلك، قال الشرع إن "قرار حصرية السلاح اتخذ وبصورة نهائية"، مشيراً إلى أنه "لا تكويع" بقرار حصر السلاح وتنفيذه واضح، وهذا الأمر هو شرط أساسي لبناء الدولة"، وأضاف: "لا يجوز لحزب الله أن يخاطب أي دولة أجنبية، كما أنه لا يجوز للحزب أن يفرض مشيئته على الدولة". 
 
 

إلى ذلك، أعلن نصار إنه "ينتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هنيبعل القذافي".
 
 
 
 
 
 
 
فيديو
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24