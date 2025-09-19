وزير العدل: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح بيد الدولة

قال وزير العدل عادل إنَّ تواصلت مع السفير البلغاري في ياسين موتوف بالنسبة لتوقيف صاحب سفينة "Rhosus" الروسي إيغور غريتشوشكين الذي أوقفته السلطات البلغارية في مطار صوفيا في 5 أيلول الجاري، لاعتباره مالك السفينة التي أدخلت نيترات الأومنيوم التي انفجرت في مرفأ عام 2020.

وفي سياق آخر، قال نصار إن "بيروت معنية بأي معتقل لبناني في السجون "، وأضاف: "الرئيس السوري أحمد قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي في ".



كذلك، قال الشرع إن "قرار حصرية السلاح اتخذ وبصورة نهائية"، مشيراً إلى أنه "لا تكويع" بقرار حصر السلاح وتنفيذه واضح، وهذا الأمر هو شرط أساسي لبناء الدولة"، وأضاف: "لا يجوز لحزب الله أن يخاطب أجنبية، كما أنه لا يجوز للحزب أن يفرض مشيئته على الدولة".