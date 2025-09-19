Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: الاعتدال هو أساس صون العيش المشترك ووحدة لبنان

Lebanon 24
19-09-2025 | 13:10
كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "تشرفتُ بلقاء مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، وكان حوار ملهم أكّد أن ‏ الاعتدال يبقى في صميم حماية وحدة لبنان وصون العيش المشترك. ومن عكار، بما تحمله من تنوّع وانتماء وطني، يخرج وعدٌ ببناء دولة قوية تحمي حقوق الناس وتلبّي تطلعاتهم.. ومن عكار، بما تحمله من تنوّع وانتماء وطني، يخرج وعدٌ ببناء دولة قوية تحمي حقوق الناس وتلبّي تطلعاتهم".
بهاء الحريري

زيد زكريا

لبنان

عكار

