Advertisement

لبنان

لضبط مخالفات السير.. "حملة لقوى الأمن" في هذه المنطقة

Lebanon 24
19-09-2025 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1419157-638939094943500771.jfif
Doc-P-1419157-638939094943500771.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت القوى الأمنية، مساء اليوم الجمعة، حملة مكثفة لتوقيف الآليات والدراجات النارية المخالفة عند مستديرة زحلة.
Advertisement
 
 
وللغاية المذكورة، أقامت القوى الأمنية حاجزاً كبيراً في المحلة المذكورة لضبط المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحق الآليات غير القانونية.
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء مصر: مصر تتعرض لـ "حملة ممنهجة وقوية جدا"
lebanon 24
20/09/2025 03:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الرقابية المشتركة تضبط مخالفات صحية وتُغلق محلاً في جزين
lebanon 24
20/09/2025 03:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خطوة.. "أمن الدولة" تضبط "مولدات مخالفة"!
lebanon 24
20/09/2025 03:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة أمنية نوعية في طرابلس.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
20/09/2025 03:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24

زحلة

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-09-19
18:09 | 2025-09-19
16:49 | 2025-09-19
16:17 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:48 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24