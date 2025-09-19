Advertisement

لبنان

في بيروت.. الدفاع المدني ينقذ شابين من الغرق!

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1419164-638939100821239425.jpg
Doc-P-1419164-638939100821239425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذت، شابين سوريين، من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة".
Advertisement
 
 
وذكر البيان أنه "تمَّ تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لأحدهما وحاله مستقرة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إنقاذ طفل من الغرق في وقت قياسي!
lebanon 24
20/09/2025 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يُنفّذ سلسلة مهمات إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة
lebanon 24
20/09/2025 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط في وادٍ بمنطقة حبوب- جبيل.. عناصر الدفاع المدني تنقذ راعياً
lebanon 24
20/09/2025 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)
lebanon 24
20/09/2025 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

كورنيش عين المريسة

المديرية العامة

دائرة الإعلام

عين المريسة

مديرية ال

بيروت

المري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-09-19
18:09 | 2025-09-19
16:49 | 2025-09-19
16:17 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:48 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24