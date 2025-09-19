Advertisement

لبنان

حاصباني: لا انتخابات ناقصة ونطالب بحق المغتربين باختيار كامل النواب

Lebanon 24
19-09-2025 | 14:04
A-
A+

Doc-P-1419178-638939129224260818.png
Doc-P-1419178-638939129224260818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب غسان حاصباني: "قدمنا اقتراح قانون معجلا مكررا لتصويت المغتربين  لم يدرج على جدول الأعمال، رغم كونه معجلا مكررا. كما قدمنا عريضة نيابية في هذا الخصوص لم يؤخذ بها. وكذلك، قدم وزراؤنا اقتراح نص لمشروع قانون لكي تقدمه الحكومة بدورها إلى مجلس النواب يتيح للمغتربين أن يقترعوا من الخارج بكامل النواب المرشحين في لبنان، لم يلق قبولا من مجلس الوزراء".
Advertisement

أضاف حاصباني،: "رغم أن التشريع ليس من صلاحية الحكومة، لكن من صميم صلاحياتها وواجباتها تقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب. وقد يكون الرئيس نواف سلام قد وضع الورقة في يد الرئيس نبيه بري".

وأكد أن "لا أحد يستطيع التذرع بعدم تطبيق بند في قانون الانتخابات لتطيير الانتخابات"، وقال: "بالتالي، لن نختار بين تطيير الحكومة وتطيير الانتخابات. نحن مع الانتخابات بأي ثمن، ومهما كان الثمن، لأنه استحقاق دستوري أهم من أي شيء آخر".

أضاف: "إذا لم نجر الانتخابات النيابية في موعدها، وهو أحد أهم الاستحقاقات، فإننا نرسل رسالة إلى الخارج مفادها أننا لسنا فعلا اصلاحيين ولا نريد مساعدته. وبذلك، نفقد ثقة الداخل والخارج".

وشدد على أن "لا شيء يُسمى احتواء في الانتخابات النيابية، بل ديموقراطية"، وقال: "يجب على حزب الله أن ينخرط في اللعبة الديموقراطية".

أضاف: "من مصلحة الأكثرية النيابية أن تحصل الانتخابات النيابية. وبالتالي، الموضوع ليس متعلقا بما يتناسب مع مصالحنا، بل بما يتناسب مع مصلحة الوطن وأكثرية الأفرقاء".

وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات هو لمصلحة البلد"، وقال: "علينا أن نعمل بكل جهدنا من دون النظر إلى التمديد لمجلس النواب، فلا يمكننا الإفصاح عن تحركاتنا المقبلة قبل أن نرى ردات الفعل في مجلس النواب".

وعن إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين للحزب السابقين، قال حاصباني: "لو قررنا أن نعرض صورتهما على أهراءات المرفأ للتذكير بالنيترات، ماذا كانوا ليقولوا؟ نحن أيضا لدينا مشاعرنا واعتباراتنا. لماذا يجب أن تراعى مشاعر الغير فقط من دون أن يراعي أحد مشاعرنا؟ لذا، القرارات التي اتخذت يجب أن تظل كما هي. صخرة الروشة معلم لجميع اللبنانيين، ولا يجب استخدامها لأغراض سياسية".

أضاف: "عندما شارك أفراد من حزب الله في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أقرت المحكمة الدولية، لم ترفع صورته على صخرة الروشة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس الشهيد بشير الجميل".

وعن قرار الحكومة بحصر السلاح، قال حاصباني: "إن قرار ٥ آب ليس مرتبطا بالإسرائيلي بل بالدستور والقرارات الدولية، فالجيش اللناني وضع خطته وفقا لما تريده الدولة اللبنانية، وليس إسرائيل. أما قرار ٧ آب فله علاقة باسرائيل وسوريا، ولا يجب الخلط بينهما.  وإذا اعتبر حزب الله أنه لن يسلم السلاح ولا يريد تسليمه إلى الجيش، فذلك يضعه في صدام مع الجيش والشعب اللبنانية ككل".

أضاف: "يستفيق الثنائي على الاستراتيجية الدفاعية عندما يتلقون ضربة إسرائيلية، وعندما تستقر الأمور، ينسون الاستراتيجية الدفاعية. لقد تحدث رئيس الجمهورية والحكومة عن استراتيجية الأمن القومي التي تتضمن الاقتصاد، والطوارئ والصحة والأمن، وليس استراتيجية دفاعية".

تابع: "نحن ننفذ الأجندة اللبنانية، ونطالب بوجود جيش واحد على كامل الأراضي اللبنانية. عندما يحين وقت الدولة، على الجميع أن يكونوا ضمن الدولة، ولا يفترض بأي مكون أن يقوم بدور الدولة بدءا بالخدمات المحلية، وصولا إلى الأمن والدفاع. هذه بداية قيام الدولة، ونحن على الطريق الصحيحة، فنحن نثق برئيس الجمهورية وقدراته، ومواقف رئيسي الحكومة والجمهورية متقاربة وقريبة منا".

وعن موقف "القوات" في حال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، أكد حاصباني: "كل الأمور تدرس في وقتها. وإذا تم تأجيل الانتخابات النيابية، فذلك سيكون ضربة للعهد وللحكومة. نحن نضغط على الحكومة للقيام بواجبها".

وردا على سؤال عن كلام "حزب الله" حول الدفاع عن السيادة والكرامة، قال حاصباني: "أي كرامة وأي سيادة عندما يخرج بيان من العدو يطلب فيه إخلاء مبنى فيتم إخلاؤه فورا من قبل الحزب؟ ما الفرق إذا بين وجود محتل على الأرض ومحتل في الجو، فالحزب انتهك السيادة ورماها في البحر منذ زمن عندما تحدى الدولة واللبنانيين بسلاحه واستجر الحروب من دون الدولة. وبالتالي، لا يمكنه المزايدة بالسيادة وجرها إلى موقع ليثبت أنها انتهكت. لا يستطيع الحزب المزايدة بموضوع السيادة والكرامة بعد أن هجر بيئته، وهو يتحمل مسؤولية ما حدث في لبنان عموما وفي بيئة الحزب خصوصا".

وختم حاصباني: "قرار ترشحي للانتخابات النيابية يعود إلى الحزب لأنني ضمن تكتل وانا أستمع إلى رأي اهل منطقتي لاتخاذ القرار على المستوى الشخصي، وما يفيد اللبنانيين هو أولويتنا الآن، وهي السماح للمغتربين بالتصويت لعدد الـ128 نائبا". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
lebanon 24
20/09/2025 03:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كتلة الوفاء للمقـاومة النائب محمد رعد لإذاعة النور: الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقـاومة وأعتقد بأنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن هذه الخطيئة تراجعاً كاملاً
lebanon 24
20/09/2025 03:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: "القوات ترفض أي تأجيل للانتخابات"
lebanon 24
20/09/2025 03:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج محتمل لملف السلاح قبل جلسة الثلاثاء الحكومية لتجنب "دعسة ناقصة"
lebanon 24
20/09/2025 03:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

على الطريق

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الحريري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-09-19
18:09 | 2025-09-19
16:49 | 2025-09-19
16:17 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:48 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24