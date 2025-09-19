خريش: الدفاع المدني في الخط الأمامي والجهوزية أولوية

Advertisement

جال للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، على مراكز الدفاع المدني في وصور للاطلاع على أوضاع العناصر وتعزيز الجهوزية، في ضوء الاعتداءات المتكررة على البلدات الجنوبية.واستهل خريش جولته بزيارة مركز النبطية الإقليمي، حيث التقى ورؤساء المراكز العضوية والعناصر، واطلع على سير العمل.وشدد على "الانضباط في أداء المهام، أهمية التدريب المستمر، وتعزيز التعاون بين المراكز لرفع مستوى الجهوزية، مع التركيز على تطوير المراكز وتجهيز الآليات ومتابعة ملف قانون الدفاع المدني لاستقدام المتطوعين وتنظيم العمل".ثم توجه إلى مركز صور الإقليمي، حيث التقى الرئيس الإقليمي ورؤساء المراكز التابعة له، ووجههم للإسراع في "تلبية نداءات المواطنين"، مثنيا على "التزامهم وجهوزيتهم الدائمة وتضحياتهم اليومية".كما أثنى خريش على "ما قدمته عناصر الدفاع المدني خلال السنتين الأخيرتين منذ بدء العدوان على "، مثمنا "تضحياتهم وما قدموه من في سبيل حماية المواطنين"، ومشيدا بـ"صمودهم في مواجهة التحديات الراهنة". (الوكالة الوطنية)