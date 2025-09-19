Advertisement

لبنان

"دولارات جديدة" تدخل سوق لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
19-09-2025 | 14:17
تبيّن أنَّ مؤسسات مختلفة طلبت مؤخراً أموالاً بالليرة اللبنانية من سوق الدولار مقابل بيع مبالغ نقدية من العملة الخضراء بـ"الكاش".
وعُلم أن هذه المؤسسات تسعى للحصول على هذه المبالغ لدفع ضرائب للدولة اللبنانية وتسديد مستحقات ورسوم أخرى، الأمر الذي يضطرها للحصول على الليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

