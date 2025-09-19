Advertisement

لبنان

توتر داخل مخيم في لبنان.. والسبب "عناصر"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1419191-638939154701651546.jpg
Doc-P-1419191-638939154701651546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أنَّ مخيم الرشيدية في جنوب لبنان شهد توتراً كبيراً، مساء الجمعة، وذلك بعدما أقدمت عناصر تم فصلها من حركة "فتح" على إطلاق النار داخل المخيم.
Advertisement
 

وذكرت المصادر أن "قرار الطرد بحق هؤلاء قد تم اتخاذه"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأشخاص عددهم 3 ولم يأتمروا لقرارات الحركة بعد التغييرات التي حصلت"، وأضافت: "ما يجري حالياً هو التعامل برويّة مع حادثة إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم أولوية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توتر في مخيم عين الحلوة بين عنصر من "حماس" وفتح.. إليكم ما حصل
lebanon 24
20/09/2025 03:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
lebanon 24
20/09/2025 03:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر.. إشتباكات داخل سوريا قرب حدود لبنان!
lebanon 24
20/09/2025 03:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق نار في الهواء من بعض العناصر الرافضة لتسليم السلاح في مخيم الرشيدية في صور
lebanon 24
20/09/2025 03:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

الرشيدي

لبنان24

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-09-19
18:09 | 2025-09-19
16:49 | 2025-09-19
16:17 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:48 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24