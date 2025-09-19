Advertisement

لبنان

"لقاء وداعي".. السفيرة الأميركية ستُغادر لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
19-09-2025 | 14:54
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ستُغادر لبنان نهاية الأسبوع المُقبل، على أن يتسلَّم السفير الجديد مهامه.
وأوضحت المعلومات أن "اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي وليد البخاري".

