لبنان

لقاء بين الرئيس عون وبن فرحان في بعبدا... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
19-09-2025 | 15:48
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء اليوم، في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية سمو الأمير يزيد بن فرحان واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
