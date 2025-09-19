أورتاغوس في لبنان غداً والزيارة لهدف واحد

علم " " أن الموفدة الأميركية ستصل إلى غداً السبت في مهمة قصيرة تتعلق بترؤس اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) في يوم الاحد لتغادر مباشرة بعد الاجتماع الى الاميركية.

