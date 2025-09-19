Advertisement

لبنان

أورتاغوس في لبنان غداً والزيارة لهدف واحد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2025 | 16:19
A-
A+
Doc-P-1419208-638939209310717217.webp
Doc-P-1419208-638939209310717217.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستصل إلى بيروت غداً السبت في مهمة قصيرة تتعلق بترؤس اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) في الناقورة يوم الاحد لتغادر مباشرة بعد الاجتماع الى الولايات المتحدة الاميركية.
Advertisement
 

وبحسب المعلومات، فإنَّ هدف زيارة أورتاغوس الابقاء على وتيرة عمل لجنة (الميكانيزم) ودورها في المرحلة المقبلة، ولن تعقد أي لقاءات اخرى خلال هذه الزيارة القصيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذه طبيعة زيارة اورتاغوس إلى لبنان
lebanon 24
20/09/2025 03:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد السوريّ ألغى زيارته إلى لبنان غداً
lebanon 24
20/09/2025 03:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب زيارة أورتاغوس للبنان؟
lebanon 24
20/09/2025 03:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تلاقي عون وبري يخفف التشنجات السياسية وترقّب لنتائج عملية لزيارة اورتاغوس
lebanon 24
20/09/2025 03:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

الناقورة

الاميركي

لبنان24

مورغان

بيروت

القصير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:09 | 2025-09-19
16:49 | 2025-09-19
16:17 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:48 | 2025-09-19
15:41 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24