لبنان
النيران كثيفة.. طائرة إسرائيلية تُشعل حريقاً في الجنوب!
Lebanon 24
19-09-2025
|
16:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمدت محلقة إسرائيلية إلى القاء قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع في إقليم التفاح -
جنوب لبنان
، ما تسبب باندلاع حريق كبير في الأحراج والأعشاب اليابسة.
وسارعت فرق من الدفاع المدني وفوج الاطفاء في اتحاد بلديات اقليم التفاح و"كشافة الرسالة الاسلامية"، و"الهيئة الصحية الاسلامية" الى محاصرة النيران واخمادها.
جنوب لبنان
الاسلامي
إسرائيل
الاسلام
الاسل
