Advertisement

لبنان

النيران كثيفة.. طائرة إسرائيلية تُشعل حريقاً في الجنوب!

Lebanon 24
19-09-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1419210-638939213443487817.jpg
Doc-P-1419210-638939213443487817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمدت محلقة إسرائيلية إلى القاء قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع في إقليم التفاح - جنوب لبنان، ما تسبب باندلاع حريق كبير في الأحراج والأعشاب اليابسة.
Advertisement
 
وسارعت فرق من الدفاع المدني وفوج الاطفاء في اتحاد بلديات اقليم التفاح و"كشافة الرسالة الاسلامية"، و"الهيئة الصحية الاسلامية" الى محاصرة النيران واخمادها.
مواضيع ذات صلة
في الجنوب.. قنبلة إسرائيلية تُشعل حريقاً (فيديو)
lebanon 24
20/09/2025 03:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تشعل حريقاً واسعاً في أحراج بيت ليف
lebanon 24
20/09/2025 03:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مصادر إسرائيلية: المفاوضات ستجرى تحت نيران كثيفة وكل شيء يعتمد على التوصل لاتفاق
lebanon 24
20/09/2025 03:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي: اندلاع النيران في معدات تابعة لشركة نفط وغاز في إقليم كوبان جنوبي روسيا ليلاً جراء سقوط طائرة مُسيّرة وتم إخماد الحريق
lebanon 24
20/09/2025 03:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الاسلامي

إسرائيل

الاسلام

الاسل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-09-19
18:09 | 2025-09-19
16:49 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:48 | 2025-09-19
15:41 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24