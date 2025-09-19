Advertisement

لبنان

فيديو عفوي في لبنان.. طلاب "الصيدلة" يؤدون "أغنية شهيرة"

Lebanon 24
19-09-2025 | 16:49
نشر الحساب الرسمي للجامعة اللبنانية عبر منصة "فيسبوك"، مقطع فيديو عفوي من حفل تخرج طلاب كلية الصيدلة - دفعة العامين الجامعيين 2023 - 2024 و 2024 - 2025.
وأظهر الفيديو قيام إحدى الطالبات بتأدية أغنية "صيدلي يا صيدلي" للفنان اللبناني عازار حبيب، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين في الحفل وأيضاً بين الناشطين الذين شاهدوا المقطع. 
 
 
الفيديو مُرفق أدناه:
 
