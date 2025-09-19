عون الى الأمم المتحدة: تثبيت حقّ لبنان في استعادة أراضيه المحتلّة وحماية حدوده

Advertisement

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم السبت، إلى نيويورك، مترئسًا وفد إلى أعمال الثمانين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث يلقي أوّل خطاب له من على منبر المنظمة الدولية كرئيس للجمهورية.وكتب داوود رمال في" نداء الوطن": يُرتقب أن يتجاوز خطاب عون حدود التوصيف إلى طرح أسئلة جوهرية عن مستقبل المنطقة، وفي مقدّمها ما سبق وطرحه في قمّة الدوحة الاستثنائية لجهة: هل تريد حكومة سلامًا عادلًا ودائمًا؟ فإن كان الجواب نعم، فإن لبنان سيعلن جهوزيته للمضيّ قدمًا وفق مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية في قمة عام 2002، وتبنّتها الجامعة العربية بالإجماع، وحظيت بدعم دولي واسع تُرجم مؤخرًا في «إعلان نيويورك»، الذي صدر عن الجمعية العامة بأغلبية ساحقة نتيجة جهد وفرنسي، محدّدًا خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو حلّ الدولتين.هذا الطرح، يعكس تمسّك لبنان برؤية سلام شامل وعادل ودائم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الدفع بهذا المسار قدمًا. إذ لا استقرار حقيقي من دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبسيادة لبنان على أرضه. لكن عون يطرح أيضًا احتمالات أخرى، فإذا كان الجواب نصف إجابة أو مجرّد مراوغة، أو إذا لم يأتِ الجواب أصلًا، فإن لبنان لن يُخدع مجدّدًا بوهم التسويات، بل سيبني على الواقع ويحصّن نفسه بحقائقه، مكرّسًا مقاربة واقعية تكسر سلسلة الخيبات التي عاشتها شعوب المنطقة، نتيجة الوعود المجهضة والمبادرات المشوّهة، وتفتح بابًا لنهج أكثر صراحة في التعاطي مع الحقائق.وإلى جانب كلمته، سيقود نشاطًا دبلوماسيًّا واسعًا من خلال سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود العربية والدولية، يطرح خلالها القضية من زواياها المتعدّدة، وتحديدًا دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ مؤسّساته، والمساعدة في مواجهة تداعيات الحرب الأخيرة على لبنان، لجهة إعادة الإعمار، وتثبيت حقّ لبنان في استعادة أراضيه المحتلّة وحماية حدوده. ومن المتوقّع أن يستفيد عون من أجواء الدورة الثمانين التي تشدّد على الالتزام بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ليضع لبنان في قلب النقاشات الدولية لا على هامشها.وتتلاقى مشاركة لبنان مع التحدّيات الكبرى التي تتصدّر أعمال الجمعية العمومية هذا العام، من ضرورة الوفاء بأهداف التنمية المستدامة إلى بعث التعاون الدولي في مواجهة التغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية والصحّية. وهنا يحمل لبنان رسالة مضاعفة كونه بلدًا صغيرًا ينوء بأزماته، لكنه في الوقت نفسه يحمل قضية كبرى تتعلق بالعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. فإذا كان شعار الدورة "العمل معًا لتحقيق نتائج أفضل"، فإن لبنان يريد لهذه النتائج، أن تتحوّل إلى حقائق ملموسة على أرضه لا إلى مقرّرات شكليّة.سيكون خطاب جوزاف عون في بما يتسم به من وضوح وحزم، بمثابة اختبار جديد لإرادة المجتمع الدولي في التعامل مع لبنان كدولة ذات سيادة، لا كساحة لصراعات الآخرين. وبين السؤال الذي سيطرحه عن جدّية إسرائيل في السلام، والجواب الذي ستكشفه الأيام المقبلة، تتضح ملامح المرحلة؛ إما فتح نافذة نحو تسوية عادلة تاريخية، وإما تكريس واقع الأمر القائم حيث تبقى الشعوب أسيرة موازين القوّة وغياب العدالة. وفي كلّ الأحوال، يسجّل لبنان حضوره على المنابر الكبرى، متمسّكًا بحقوقه ومؤكّدًا أن صوته لن يغيب مهما كانت الظروف.