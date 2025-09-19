Advertisement

لبنان

قواعد عمل جديدة للجيش في الجنوب

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1419257-638939454083308787.jpg
Doc-P-1419257-638939454083308787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت بولا مراد في" الديار": يفترض التوقف طويلا عند البيان الذي أصدره الجيش اللبناني بعد تصعيد العدو الاسرائيلي عملياته جنوب لبنان يوم الخميس الماضي فاعلانه صراحة ان "الاعتداءات والخروقات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي تعيق انتشار الجيش في الجنوب، وان استمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني"، ليس بالامر العابر بل فيه تحذيرات واضحة وصريحة لا شك انه نسقها مع القيادة السياسية مفادها ان لبنان لن يكون قادرا على الايفاء بالتزاماته بحصرية السلاح طالما اسرائيل لا تتفذ الجزء المتعلق بها من اتفاق وقف النار وهي ترفض معادلة الخطوة مقابل الخطوة التي كان قد طرحها الاميركيون. واذا كان المبعوث الاميركي توم براك يتفهم تماما الموقف اللبناني هذا وقد عبّر عن ذلك اكثر من مرة بخلاف المبعوثة مورغن اورتاغاس التي تتجنب دائما تحميل اي مسؤولية لاسرائيل وتنكب على ايجاد المبررات والحجج لخروقاتها واعتداءاتها، فان على ما يبدو ان الصوت الاعلى في الادارة الاميركية هو للمتطرفين الداعمين لتل ابيب الذين يعتبرون ان من الخطأ الطلب منها القيام بأي خطوة تلاقي الخطوات الايجابية اللبنانية قبل حصر سلاح حزب الله كاملا.
Advertisement
وقد بات المسؤولون اللبنانيون على يقين ان المبادرات الاميركية بهذا الخصوص وصلت الى حائط مسدود، لذلك ترى اورتاغوس تحصر مهامها بالامنية والعسكرية وكأنها توجه رسالة مفادها ان الكلمة للميدان وللطرف الاقوى والمسيطر راهنا اي تل ابيب.
وبالرغم من بعض التباينات بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام في مقاربة هذا الملف وبالتحديد لجهة تشدد الاخير بتطبيق قرار الحكومة بحصرية السلاح لاعتباره ان ذلك ينزع المبررات التي تقدمها اسرائيل لمواصلة اعتداءاتها، الا انه يبدو وكأنهما وكّلا قيادة الجيش بأن تكون بالواجهة في هذا الملف. اذ تقول مصادر مطلعة لـ "الديار" ان "اللغة الحاسمة التي وردت في البيان الاخير المرتبط بالوضع في الجنوب، تظهر بوضوح نمطا وسياسة لبنانية جديدة في التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية"، معتبرة ان "ذلك لا يعني ان العدو سيرتدع لا بل بالعكس هو قد يكثّف ويوسّع حملاته العسكرية، لكن ما يؤكده لبنان بهذا الموقف انه ليس ذليلا ومستسلما وانه يدرس خيارات اخرى للتعامل مع الواقع الراهن".
وفي هذا الاطار، يشدد العميد المتقاعد حسن جوني على ان ما ورد في بيان الجيش لا يؤشر ابدا الى وجود "ارادة لدى قيادة المؤسسة العسكرية لعرقلة تنفيذ خطتها لحصر السلاح، فهي ملتزمة امام الحكومة والعهد واللبنانيين بتطبيق هذه الخطة التي ضمنتها لحد ما شرطا معينا لنجاحها يتعلق باستكمال انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان لكي يتم تطبيق كامل الخطة بخاصة في منطقة جنوب الليطاني". ويرى جوني في حديث لـ "الديار" ان "بيان الجيش ينسجم مع مضمون الخطة التي رفعها الى مجلس الوزراء ولا يتعارض معها لكنه يؤكد ايضا ان هذه الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية والاستمرار بالاحتلال سيؤدي بشكل او بآخر الى اعاقة تنفيذ هذه الخطة"، لافتا الى ان ما يندرج باطار "التذكير بوجوب معالجة هذه الامور لاستكمال تطبيق الخطة كما يوجه رسالة للاسرائيليين والأميركيين مفادها انه اذا لم يكن بالامكان الرد على هذه الاعتداءات بالقوة العسكرية فانه من غير الطبيعي متابعة اجراءات حصرية السلاح طالما هذه الاعتداءات قائمة". ويعتبر جوني انه "بعد عرض قيادة الجيش خطتها على مجلس الوزراء بردت الاجواء في البلد وبرزت اشارات رضا من حزب الله وحركة أمل"، لافتا الى ان "مسؤولية الجيش راهنا كبيرة وهي تصبح اكبر مع مرور الوقت، فهو يحاول ردم الهوة التي تكونت بين قرار الحكومة بحصر السلاح ورفض حزب الله التعاون"..
مواضيع ذات صلة
أبو زيد: ضريبة جديدة يدفعها الجيش على تراب الجنوب
lebanon 24
20/09/2025 10:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب
lebanon 24
20/09/2025 10:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قواعد جديدة للعبة الاقتصادية: الحكومة الأميركية شريك في الشركات الناجحة
lebanon 24
20/09/2025 10:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة جنوب شرق أوكرانيا
lebanon 24
20/09/2025 10:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الأميركيين

جنوب لبنان

الاميركيون

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:21 | 2025-09-20
03:19 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
03:00 | 2025-09-20
02:47 | 2025-09-20
02:30 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24