حادث سير مروع ليلا في عكار يحصد قتيلا و4 جرحى

سجل ليلاً حادث سير مروّع في بلدة مجدلا - أسفر عن سقوط قتيل و4 جرحى، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتبين أن الضحية شاب من آل قرحاني من بلدة برقايل - عكار، فيما عُرف من بين الجرحى كل من: "ي.خ" و "ن.ح" و "ا.ا" و "ا.ك".وعملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.