لبنان

حادث سير مروع ليلا في عكار يحصد قتيلا و4 جرحى

Lebanon 24
20-09-2025 | 00:28
سجل ليلاً حادث سير مروّع في بلدة مجدلا - عكار أسفر عن سقوط قتيل و4 جرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتبين أن الضحية شاب من آل قرحاني من بلدة برقايل - عكار، فيما عُرف من بين الجرحى كل من: "ي.خ" و "ن.ح" و "ا.ا" و "ا.ك".

وعملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24