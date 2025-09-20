سرقة "غريبة" في طرابلس.. استدرجوه وطعنوه وفروا إلى جهة مجهولة

Advertisement

تعرّض مواطن لعملية سرقة ليلية وصفت بـ"الغريبة" بعدما استدرجه شاب وفتاة كانا على متن دراجة نارية عند مستديرة أثناء توجهه لشراء الخضار بهدف بيعها التالي، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، طلب الشاب من السائق نقل بعض الأثاث المنزلي بواسطة بيك أب ليتوجهوا بعدها نحو منطقة البداوي، ولدى وصولهم عند أول جسر بعد طريق الملولة ترجل الشاب من دراجته النارية وفتح باب المركبة وطعن السائق في يده وقدمه بسكين قبل أن يسرق حقيبته وهاتفه ويفرّ مع الفتاة إلى جهة مجهولة.ووفق إفادة السائق فإن المعتدي يحمل أوشاماً على يده فيما ترافقه فتاة في العقد الثالث من العمر. وقد ناشد المواطن اللصوص إعادة جواز سفره وبطاقة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت داخل الحقيبة.