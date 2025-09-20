Advertisement

لبنان

سرقة "غريبة" في طرابلس.. استدرجوه وطعنوه وفروا إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
20-09-2025 | 00:41
تعرّض مواطن لعملية سرقة ليلية وصفت بـ"الغريبة" بعدما استدرجه شاب وفتاة كانا على متن دراجة نارية عند مستديرة أبو علي - طرابلس أثناء توجهه لشراء الخضار بهدف بيعها صباح اليوم التالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وفي التفاصيل، طلب الشاب من السائق نقل بعض الأثاث المنزلي بواسطة بيك أب ليتوجهوا بعدها نحو منطقة البداوي، ولدى وصولهم عند أول جسر بعد طريق الملولة ترجل الشاب من دراجته النارية وفتح باب المركبة وطعن السائق في يده وقدمه بسكين قبل أن يسرق حقيبته وهاتفه ويفرّ مع الفتاة إلى جهة مجهولة.

ووفق إفادة السائق فإن المعتدي يحمل أوشاماً على يده فيما ترافقه فتاة في العقد الثالث من العمر. وقد ناشد المواطن اللصوص إعادة جواز سفره وبطاقة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت داخل الحقيبة. 
 
