رئيس الجمهورية "على موقفه" والمقربون منه "مستمرون"

تؤكد مصادر سياسية أن عددًا من المقربين من رئيس الجمهورية يسعون للترشح للانتخابات النيابية المقبلة، رغم أن الرئيس اختار الابتعاد عن أي دعم مباشر لهذا الطرف أو ذاك.وتشير المعطيات إلى أن هؤلاء الشخصيات يعتبرون ترشحهم استحقاقًا شخصيًا لا يرتبط بموقف الرئاسة، بينما يسعى الرئيس إلى الحفاظ على موقعه كمرجع وطني من دون الانحياز لأي شخصية سياسية. هذا الخيار يعكس رغبة واضحة في تجنب أي اصطفاف قد يضع الرئاسة في موقع الخصومة مع اي من القوى الأساسية، خصوصًا في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى توازن دقيق بين مختلف المكونات.