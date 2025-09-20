Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية "على موقفه" والمقربون منه "مستمرون"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-09-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1419279-638939527137272127.jpg
Doc-P-1419279-638939527137272127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تؤكد مصادر سياسية أن عددًا من المقربين من رئيس الجمهورية جوزيف عون يسعون للترشح للانتخابات النيابية المقبلة، رغم أن الرئيس اختار الابتعاد عن أي دعم مباشر لهذا الطرف أو ذاك.
Advertisement
وتشير المعطيات إلى أن هؤلاء الشخصيات يعتبرون ترشحهم استحقاقًا شخصيًا لا يرتبط بموقف الرئاسة، بينما يسعى الرئيس إلى الحفاظ على موقعه كمرجع وطني جامع من دون الانحياز لأي شخصية سياسية. هذا الخيار يعكس رغبة واضحة في تجنب أي اصطفاف قد يضع الرئاسة في موقع الخصومة مع اي من القوى الأساسية، خصوصًا في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى توازن دقيق بين مختلف المكونات.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ماذا أبلغ بري "مقربين" منه؟
lebanon 24
20/09/2025 10:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: "الجمهورية القوية" مستمرة اليوم بقيادة الحكيم
lebanon 24
20/09/2025 10:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب يوبّخ إعلاميّاً مقرّباً: "بدنا نروّق"
lebanon 24
20/09/2025 10:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سؤال من أوساط مقرّبة من "حزب الله" للرئيس عون
lebanon 24
20/09/2025 10:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جوزيف عون

الجمهوري

جمهورية

جوزيف

جامع

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-09-20
03:21 | 2025-09-20
03:19 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
03:00 | 2025-09-20
02:47 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24