"حزب الله" قد يتراجع

في ظل التطورات السياسية المتسارعة في ، برز الاحتفال الذي ينظمه في ذكرى استشهاد أمينه العام ، حيث استحوذ على اهتمام الأوساط السياسية والشعبية.وتشير المعطيات إلى أن بعض الأنشطة المرافقة للاحتفال أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا في العاصمة ، ما دفع مصادر مطلعة إلى القول إن الحزب يدرس إمكانية بعض الإجراءات التنظيمية تجنّبًا لأي استفزاز قد يثير حساسيات إضافية.وتضيف المصادر "أن القرار النهائي لم يُحسم بعد من قبل " الحزب" خصوصا في ظل جناح يصر على التمسّك بإقامة كامل برامج الحزب وأنشطته كما كان مخططًا لها منذ البداية.