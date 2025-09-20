Advertisement

لبنان

"حزب الله" قد يتراجع

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-09-2025 | 01:30
في ظل التطورات السياسية المتسارعة في لبنان، برز الاحتفال الذي ينظمه حزب الله في ذكرى استشهاد أمينه العام السيد حسن نصرالله، حيث استحوذ على اهتمام الأوساط السياسية والشعبية.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الأنشطة المرافقة للاحتفال أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا في العاصمة بيروت، ما دفع مصادر مطلعة إلى القول إن الحزب يدرس إمكانية التراجع عن بعض الإجراءات التنظيمية تجنّبًا لأي استفزاز قد يثير حساسيات إضافية.
وتضيف المصادر "أن القرار النهائي لم يُحسم بعد من قبل " الحزب" خصوصا في ظل جناح يصر على التمسّك بإقامة كامل برامج الحزب وأنشطته كما كان مخططًا لها منذ البداية.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

Privacy policy
