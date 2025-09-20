في جرد القيطع – عكار.. وزارة الزراعة تصادر بيك آب محمّلًا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية

Advertisement

تأكيدًا لدورها الريادي في حماية الحرجية والتصدي للتعديات، قامت – عبر مصلحة زراعة ومراكز الأحراج التابعة لها – بمصادرة بيك آب محمّل بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية في منطقة . وقد نُفّذت العملية خلال دورية ميدانية مباشرة بإشراف رئيس مصلحة زراعة عكار المهندس طه مصطفى، وبمتابعة من بلديات جرد البعريني.وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى التشدّد في تطبيق القوانين وتعزيز الرقابة الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات معالي وبالتنسيق مع للزراعة، في إطار حماية غابات عامة وغابات عكار بشكل خاص من القطع العشوائي والتخريب المتعمد.وأكدت وزارة الزراعة أنها ستواصل حملات المراقبة والمصادرة بلا هوادة، وأن أي مخالفة لن تمرّ من دون محاسبة، إذ ستُتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية الرادعة. كما جدّدت الوزارة دعوتها المواطنين والبلديات والمجتمع المحلي إلى التعاون الوثيق مع فرقها الميدانية لحماية الغابات باعتبارها إرثًا بيئيًا وطنيًا واستراتيجيًا لا يُقدّر بثمن.