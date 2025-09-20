Advertisement

لاحظت مصادر ناشطة في السوق العقاري ارتفاعا في عمليات بيع الشقق الجاهزة في الجنوب.اللافت أنّ هذه الشقق تُباع بالدولار وبأسعار مخفضة نسبياً مقارنة بمناطق أخرى، فيما نشطت مجموعات مختلفة بهدف التسويق لبيع تلك الشقق وعدم تركها شاغرة.