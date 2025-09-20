Advertisement

لبنان

أسعار مخفضة لـ"الشقق"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-09-2025 | 01:45
لاحظت مصادر ناشطة في السوق العقاري ارتفاعا في  عمليات بيع الشقق الجاهزة في الجنوب.
اللافت أنّ هذه الشقق تُباع بالدولار وبأسعار مخفضة نسبياً مقارنة بمناطق أخرى، فيما نشطت مجموعات مختلفة بهدف التسويق لبيع تلك  الشقق وعدم تركها شاغرة.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

