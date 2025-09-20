Advertisement

لبنان

امام قصر العدل في طرابلس.. توقيف سماسرة ومعقبي معاملات

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:03
اوقف فرع المعلومات في طرابلس، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار،  ستة سماسرة ومعقبي معاملات، اعتادوا الوقوف على رصيف قصر العدل في طرابلس، واصطياد المواطنين الوافدين اليه، وكتابة الشكاوى وتدوين المعاملات التي يحتاجونها مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.
وضبط بحوزة هؤلاء السماسرة والمعقبين آلاف النماذج من أوراق الدعاوى وإخلاءات السبيل وحصر الإرث وغيرها من المعاملات التي يستخدمونها خلافا للقانون.
