Advertisement

لبنان

بالصورة: محلقة إسرائيلية مُعادية تلقي منشورات تحريضية في ميس الجبل

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1419293-638939561557534441.jpg
Doc-P-1419293-638939561557534441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت محلقة إسرائيلية معادية منشورات تحريضية في بلدة ميس الجبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

كما ألقت محلقة معادية قنبلتين صوتيتين في منطقة مطل الجبل جنوبي مدينة الخيام .
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة معادية ألقت قنبلتين صوتيتين في منطقة مطل الجبل جنوبي مدينة الخيام
lebanon 24
20/09/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مناشير إسرائيلية تحريضية في الجنوب
lebanon 24
20/09/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منشورات اسرائيلية تحريضية على حزب الله في العديسة
lebanon 24
20/09/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إسرائيل تلقي "مناشير تحريضية" في الجنوب!
lebanon 24
20/09/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة الخيام

ميس الجبل

لبنان 24

إسرائيل

الخيام

لبنان

تيتي

خيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-09-20
03:21 | 2025-09-20
03:19 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
03:00 | 2025-09-20
02:47 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24