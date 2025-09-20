Advertisement

لبنان

جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:07
يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع إستقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقر العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية كفرذبيان في قضاء كسروان برئاسة جان عقيقي ونائب الرئيس مارون زغيب يرافقه مخاتير البلدة: اسعد عقيقي، شربل زغيب وافرام سلامة، في حضور النائب شوقي الدكاش، منسّق القوات في منطقة كسروان نهرا بعيني، رئيس مركز الحزب في البلدة صنين بعينو وأعضاء الهيئة الادارية للمركز.
وتباحث جعجع مع الوفد في التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.
