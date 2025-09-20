Advertisement

لبنان

حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:12
عُثر على المؤهل في الجمارك اسعد عاكوم مقتولاً داخل سيارته في منطقة الجليلية في الشوف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب معلومات "لبنان 24" فقد أقدم عاكوم على اطلاق النار على نفسه من دون معرفة الأسباب. 
 
لبنان 24

في الشوف

الجليل

لبنان

الشوف

جليلي

تولا

تابع
