حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته

Advertisement

عُثر على المؤهل في اسعد عاكوم مقتولاً داخل سيارته في منطقة الجليلية ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب معلومات " 24" فقد أقدم عاكوم على اطلاق النار على نفسه من دون معرفة الأسباب.