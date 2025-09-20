29
لبنان
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
20-09-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على المؤهل في
الجمارك
اسعد عاكوم مقتولاً داخل سيارته في منطقة الجليلية
في الشوف
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وبحسب معلومات "
لبنان
24" فقد أقدم عاكوم على اطلاق النار على نفسه من دون معرفة الأسباب.
تابع
