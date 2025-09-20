Advertisement

لبنان

حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:47
أقدم مجهولون صباح اليوم السبت في منطقة الرابية على طعن شاب يقود باص لنقل الركاب عدة طعنات ما ادى الى وفاته على الفور فيما فرّ القاتلون الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
وعُلم ان الجريمة وقعت على خلفية نقل الركاب من منطقة الرابية الى طريق المطار.
 
