حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية

أقدم مجهولون السبت في منطقة على طعن شاب يقود باص لنقل الركاب عدة طعنات ما ادى الى وفاته على الفور فيما فرّ القاتلون الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعُلم ان الجريمة وقعت على خلفية نقل الركاب من منطقة الرابية الى .