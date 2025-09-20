29
لبنان
من المستشفى التركي.. وزير الصحة يستهل جولته التفقدية في صيدا
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل
وزير الصحة
ركان
ناصر الدين
إلى مدينة
صيدا
، في اطار جولته الجنوبية التفقدية لمستشفيات ومراكز صحية في منطقتي صيدا والشوف، استهلها بزيارة المستشفى
التركي
، ليتفقد بعدها
مستشفى صيدا الحكومي
، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المدينة والتي ستشمل
الحريري
الطبي الاجتماعي ، الدكتور نزيه
البزري
، والشهيد معروف سعد .
ليختتمها بزيارة مستشفى
سبلين
الحكومي في منطقة
الشوف
.
تابع
