لبنان

من المستشفى التركي.. وزير الصحة يستهل جولته التفقدية في صيدا

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:21
وصل وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى مدينة صيدا، في اطار جولته الجنوبية  التفقدية لمستشفيات ومراكز صحية في منطقتي صيدا والشوف، استهلها بزيارة المستشفى التركي، ليتفقد بعدها مستشفى صيدا الحكومي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المدينة والتي ستشمل  الحريري الطبي الاجتماعي ، الدكتور نزيه البزري، والشهيد معروف سعد  . 
ليختتمها بزيارة مستشفى سبلين الحكومي في منطقة الشوف .
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24