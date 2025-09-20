هل تعود أزمة النفايات؟

Advertisement

فوجئ عدد من المواطنين بوصول رسائل على هواتفهم، من عدد من الشركات التي تعنى بجمع النفايات من المنازل، تفيد بعدم القدرة على القيام بواجباتها في الايام المقبلة، لعدم وجود مكبات لرمي النفايات.وفي اتصال مع الشركات المعنية بجمع النفايات اكدت عبر " " ان لا مشكلة على الاطلاق في هذا الموضوع وان عمليات جمع النفايات مستمرة بوتيرة طبيعية جداً في كل المناطق في وجبل ، مشددة على ان المشكلة قد تكون بين الشركات المحلية والبلديات لناحية الاماكن المخصصة لرمي النفايات فيها.