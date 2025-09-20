Advertisement

لبنان

هل تعود أزمة النفايات؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1419314-638939611483240095.jpg
Doc-P-1419314-638939611483240095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فوجئ عدد من المواطنين بوصول رسائل على هواتفهم، من عدد من الشركات التي تعنى بجمع النفايات من المنازل، تفيد بعدم القدرة على القيام بواجباتها في الايام المقبلة، لعدم وجود مكبات لرمي النفايات.
وفي اتصال مع الشركات المعنية بجمع النفايات اكدت عبر "لبنان 24" ان لا مشكلة على الاطلاق في هذا الموضوع وان عمليات جمع  النفايات مستمرة بوتيرة طبيعية جداً في كل المناطق في بيروت وجبل لبنان، مشددة على ان المشكلة قد تكون بين الشركات المحلية والبلديات لناحية الاماكن المخصصة لرمي النفايات فيها.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس شارك في لقاء بيئي موسّع بحث أزمة النفايات والحرائق بالمدينة
lebanon 24
20/09/2025 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
lebanon 24
20/09/2025 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من أزمة نفايات في المتن: مطمر الجديدة على وشك التوقف
lebanon 24
20/09/2025 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تفاقم أزمة النفايات.. اعتصام أمام مبنى بلدية طرابلس
lebanon 24
20/09/2025 13:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

أزمة النفايات

جبل لبنان

لبنان 24

بيروت

ون بين

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-09-20
06:28 | 2025-09-20
06:07 | 2025-09-20
05:48 | 2025-09-20
05:26 | 2025-09-20
05:22 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24