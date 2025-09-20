29
هل تعود أزمة النفايات؟
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:15
A-
A+
فوجئ عدد من المواطنين بوصول رسائل على هواتفهم، من عدد من الشركات التي تعنى بجمع النفايات من المنازل، تفيد بعدم القدرة على القيام بواجباتها في الايام المقبلة، لعدم وجود مكبات لرمي النفايات.
وفي اتصال مع الشركات المعنية بجمع النفايات اكدت عبر "
لبنان 24
" ان لا مشكلة على الاطلاق في هذا الموضوع وان عمليات جمع النفايات مستمرة بوتيرة طبيعية جداً في كل المناطق في
بيروت
وجبل
لبنان
، مشددة على ان المشكلة قد تكون بين الشركات المحلية والبلديات لناحية الاماكن المخصصة لرمي النفايات فيها.
